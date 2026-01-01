大物ユーチューバーのHIKAKIN（ヒカキン）が昨年12月31日にYouTubeのサブチャンネル「HikakinClipTV」で生配信を実施。この日行われた格闘技イベント「RIZIN」の配信を見ながら生実況する企画だったが、途中で感極まり複数回号泣し、ネット上が騒然となる一幕があった。格闘技やRIZIN好きのHIKAKINはこの日、長時間にわたってRIZINの大みそか大会「RIZIN師走の超強者祭り」を視聴しつつ、同チャンネルで試合を実況する生配信企画を