昨年11月、1999年に名古屋で発生した主婦殺害事件の被疑者が、26年という時を経て逮捕された。一方で、全国にはまだ「未解決事件」が多く残されている。 そのひとつである、茨城県つくば市東平塚地内の住宅で建築業・小林孝一さん（当時77）と妻の揚子さん（同67）が遺体で発見された未解決事件から、今日で8年となる。 遺族らは私的懸賞金を設け、毎年チラシを配るなど、事件解決の糸口を求めている。 元日に発覚…夫婦が自宅