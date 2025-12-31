Âç³¢Æü¤Î¿·½É±Ø¶á¤¯¤Ç¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢10Âå¤Î½÷À­¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·½É¶èÀ¾¿·½É¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡ÖÂç¥¬¡¼¥É²¼¤Ç¼ÖÎ¾¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î10Âå¤Î½÷À­2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ï¡Ö¿·½ÉÂç¥¬¡¼¥ÉÀ¾¸òº¹ÅÀ¡×¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È¼Ö¤¬¹Ô¤­