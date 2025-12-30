あなたは読めますか？突然ですが、「寿ぐ」という漢字読めますか？おめでたい席や、格式ある文書などで使われる、お祝いの気持ちを表す美しい言葉です。気になる正解は……「ことほぐ」でした！「寿ぐ」とは、「祝いの言葉を述べる。祝福する」という意味です。単にお祝いを言うだけでなく、相手の長寿や幸福を願う気持ちが込められた、丁寧な表現です。例えば、「新年の門出を寿ぐ」「二人の門出を寿ぐ言葉を贈る」のように使われ