埼玉県嵐山町の養鶏場で、県が死んだニワトリに高病原性鳥インフルエンザの簡易検査をしたところ陽性でした。【映像】埼玉県がニワトリの遺伝子検査を実施遺伝子検査も陽性であれば飼育されている24万羽程を殺処分する方針です。県によりますと、29日、嵐山町の養鶏場から「通常よりも死んでいるニワトリの数が増えている」と連絡がありました。県が死んだニワトリなど10羽に簡易検査したところ、全てで高病原性鳥インフル