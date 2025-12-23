ＮＹ時間の昼に入って、ドル円は１５６円台前半での取引が続いている。本日は戻り売りが優勢となっており、ＮＹ時間に入って一時１５５円台に下落する場面も見られた。ただ、いまのところ下値での押し目買いに支えられ、１５６円台は維持している状況。海外勢はクリスマス休暇明けで、今週から来年に向けた動きが活発化してくると思われるが、本邦勢は正月休みを控え、円の取引自体は閑散な模様。 アナリストは、円が現在の