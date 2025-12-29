円の反転には日本の成長加速が必要＝ＮＹ為替
ＮＹ時間の昼に入って、ドル円は１５６円台前半での取引が続いている。本日は戻り売りが優勢となっており、ＮＹ時間に入って一時１５５円台に下落する場面も見られた。ただ、いまのところ下値での押し目買いに支えられ、１５６円台は維持している状況。海外勢はクリスマス休暇明けで、今週から来年に向けた動きが活発化してくると思われるが、本邦勢は正月休みを控え、円の取引自体は閑散な模様。
アナリストは、円が現在の弱い水準から反転するには、日本のＧＤＰの伸び加速が必要だと述べている。円は日銀が金利を引き上げたにもかかわらず下落している。金利上昇が円を押し上げられなかったのは、日本国債の利回り上昇に債務への懸念の高まりが伴ったためだという。これは、日本の成長期待が金融政策よりも円に大きな影響を与える可能性があることを意味するという。
その上で同アナリストは、「円に必要なのは何よりもまず、より力強いＧＤＰだ」と述べている。
USD/JPY 156.09 EUR/JPY 183.53
GBP/JPY 210.64 AUD/JPY 104.45
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
アナリストは、円が現在の弱い水準から反転するには、日本のＧＤＰの伸び加速が必要だと述べている。円は日銀が金利を引き上げたにもかかわらず下落している。金利上昇が円を押し上げられなかったのは、日本国債の利回り上昇に債務への懸念の高まりが伴ったためだという。これは、日本の成長期待が金融政策よりも円に大きな影響を与える可能性があることを意味するという。
その上で同アナリストは、「円に必要なのは何よりもまず、より力強いＧＤＰだ」と述べている。
USD/JPY 156.09 EUR/JPY 183.53
GBP/JPY 210.64 AUD/JPY 104.45
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美