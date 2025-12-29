２９日午前１１時５５分頃、富士山を下山中だった兵庫県神河町寺前の杉田俊行さん（４４）から「右足の痛みで動けない」と１１９番があった。捜索していた静岡県警山岳救助隊員らがその後、心肺停止状態の杉田さんを見つけて搬送したが、その後死亡が確認された。県警富士宮署の発表などによると、杉田さんは兵庫県内に住む友人２人と２８日から登り始め、２９日午前１１時すぎ、下山中に滑落したという。午後４時１５分頃、駆