富士山の閉山期（７月上旬〜９月１０日の開山期以外）に登山道に立ち入り、登る人が、少なくとも年間１万人前後（推計）に上ることが読売新聞と位置情報調査会社「ロケーションエーアイ」（東京）による人流データの分析でわかった。閉山期は静岡・山梨両県が道路法に基づき登山道の通行を禁止しているが、歯止めがかかっていない実態が浮き彫りとなった。富士山の登山道は、静岡側の富士宮、須走、御殿場、山梨側の吉田の４ル