未婚、離別、死別を問わず、1人で自立した生活を送る人をさす「おひとりさま」。中でも生涯未婚のおひとりさまは、結婚や子供の成長といった大きなライフイベントがなかった分、長い目で資産を見なおす機会を持ちづらく、お金の面で無頓着になりがちだ。そこで今回、「おひとりさま」のマネー相談の経験が豊富なファイナンシャル・プランナーの田辺南香さんに、独身のアラフィフが、老後を迎えて後悔しないよう、今から手を打って