「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月29日（木）より、TOKYO MX22：00〜・ＢＳ日テレ24：30〜放送決定した（全9話）。＞＞＞キービジュアルやアーティストをチェック！（写真5点）前作『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』（2024）の続編として、道外流牙を主人公に「牙狼＜GARO＞」の新しい物語が始まる。本作では、全編グリーンバックによるリアルタイム合成システムを用いて撮影し、CG合成によっ