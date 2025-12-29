【牙狼＜GARO＞】シリーズ最新作『東ノ界楼』1月29日放送開始！ 予告編・KV・主題歌情報公開
「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月29日（木）より、TOKYO MX22：00〜・ＢＳ日テレ24：30〜放送決定した（全9話）。
＞＞＞キービジュアルやアーティストをチェック！（写真5点）
前作『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』（2024）の続編として、道外流牙を主人公に「牙狼＜GARO＞」の新しい物語が始まる。
本作では、全編グリーンバックによるリアルタイム合成システムを用いて撮影し、CG合成によって従来のビジュアルイメージを大幅にスケールアップ。これまでにない表現で、ダークファンタジーの世界を新たに描き出す。
監督陣には、「牙狼＜GARO＞」のアクションを新たなステージへと押し上げた鈴村正樹氏が、メイン監督兼アクション監督として参加。
さらに、『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』で繊細な人間ドラマを描いた木村好克監督、そして「ウルトラマン」シリーズで画期的な特撮表現を確立した田口清隆監督とタッグを組み、「牙狼＜GARO＞」の世界観を再構築する。
そしてオープニングテーマは、『GARO 東ノ界楼 with JAM Project』、エンディングテーマは『ЯR-Fate of saviour-』に決定。
放送まであと少し、お楽しみに。
（C）2026「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社
