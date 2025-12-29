「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（２９日、東京・ＮＨＫホール）１９７２年デビューの天童よしみ（７１）は、同期の郷ひろみの決断を尊重した。郷はリハーサルに臨んだこの日、紅白から勇退することを発表。昭和から切磋琢磨し、紅白をけん引してきた仲間の勇退を聞いて「そんなにビシッと決めなくてもいいのに。もったいないですね」と残念そうにした。一方で「すごいバイタリティなので、他でファイトを燃やすだろう」と活躍に