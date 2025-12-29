バンダイナムコヌイより、2026年4月に、ぺったんぬい ムーミン・リトルミイ・スティンキー・ご先祖さまが登場する。先駆けて公式オンライン販売サイトshopぬいでは予約販売が開始される。＞＞＞ぺったんぬい ムーミンをチェック！（写真3点）『ムーミン』はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された。激動の時代のフィンランドで生まれたムーミンの物語は、友情や勇気、自然との共生など普遍的なテーマを描き、世代