転級初戦は3-0判定勝利ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦に臨み、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）を3-0（115-113×2、118-110）判定で下した。階級を1つ上げた初戦で苦しみながらも勝利をつかんだが、8ポイント差をつけたジャッジには疑問の声も出た。腫れあ