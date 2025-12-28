明日12月29日17時30分より放送される音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード 2025～』（日本テレビ系）の、全タイムテーブルが発表された。 （関連：BE:FIRST、『BMSG FES』で辿る変化の軌跡ワールドツアーを経て結束感を高めた最新の姿） 本番組では、出演アーティストがホテルニューオータニ幕張に集結。一夜限りのドリー