明日12月29日17時30分より放送される音楽特番『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード 2025～』（日本テレビ系）の、全タイムテーブルが発表された。

本番組では、出演アーティストがホテルニューオータニ幕張に集結。一夜限りのドリームステージも実現する。BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組は、お互いの楽曲に参加。ここでしか見られないコラボレーションを披露する。

また、氷川きよしwith t.komuroとして、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボレーションパフォーマンスが決定。氷川が今年の6月にリリースし、小室が手掛けた楽曲「Party of Monsters」を披露する。加えて、TM NETWORKの楽曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川が歌いあげる。

工藤静香は、工藤自身に20曲以上の楽曲提供を行い、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をスペシャルカバーで披露する。

さらに、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、超ときめき♡宣伝部のコラボレーションパフォーマンスも決定。ORANGE RANGEの楽曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のスペシャルメドレーに、CUTIE STREETと超ときめき♡宣伝部が参加。ORANGE RANGEと共に歌唱するほか、オリジナルの振り付けでステージを演出する。

オープニングパフォーマンスには、AiScReamのメンバー 大西亜玖璃、大熊和奏が登場。今年バズった“あの曲”をスペシャルパフォーマンスで届ける。

Spotifyでは、12月5日～9日に視聴者投票『日テレミュージックアワード投票企画』を開催。手越祐也、TREASUREにカバーしてほしい楽曲をそれぞれの楽曲リストから募集し、投票で1位になった楽曲をそれぞれ歌唱する。手越は歌手としてリスペクトしている槇原敬之の楽曲を、TREASUREは同じ事務所の先輩アーティスト BIGBANGの楽曲を披露する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）