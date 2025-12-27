アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の村上信五が２７日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演した。番組では「心が動いたニュースは？」と題して２０２５年に起きたニュースを振り返った。今年１月に元タレントの中居正広氏の女性問題をめぐりフジテレビが釈明会見を行ったが、フジテレビの企業体質が問題視された。村上は「色々と見つめ直さなきゃいけないことが多々あったんじゃないで