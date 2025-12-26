今夜放送『Mステ SUPER LIVE 2025』豪華65組のタイムテーブル発表！

本日12月26日（金）、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』がついに放送。

6時間40分の生放送で、総勢65組の豪華アーティストが集結する生ライブのタイムテーブルが発表された。

2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King & Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80名による夢コラボや、ゴールデンボンバーの年末恒例『女々しくて2025流行語ver.』も。

貴重なパフォーマンスが盛りだくさんとなっている。

◆出演アーティスト＆タイムテーブル

【午後4時30分ごろ〜】（五十音順）

・INI：『Present』

・ACEes：『Troublemaker（嵐カバー）』『Biggest Party』

・CANDY TUNE：『倍倍FIGHT!』

・THE RAMPAGE：『BREAK IT DOWN』

・Tani Yuuki：『もしものがたり』

・超ときめき♡宣伝部：『超最強』

・FANTASTICS：『BFX』

【午後5時ごろ〜】（五十音順）

・ano：『ハッピーラッキーチャッピー』

・WEST.：『SOUTH WEST BEACH!!』

・Kis-My-Ft2：『&Joy』

・櫻坂46：『Make or Break』

・JO1：『BE CLASSIC』

・GENERATIONS：『PAINT』

・STUTS：『99 Steps （feat. Kohjiya, Hana Hope）』

→ゲストダンサー：原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知

・なにわ男子：『Never Romantic』

・Number_i：『i-mode』

・NiziU：『♡Emotion』

・乃木坂46：『ネーブルオレンジ』

・羊文学：『声』

・BE:FIRST：『Stare In Wonder』

・緑黄色社会：『さもなくば誰がやる』

【よる6時ごろ〜】（五十音順）

・AI：『ハピネス』

・いきものがかり：『生きて、燦々』

・＝LOVE：『絶対アイドル辞めないで』『ラブソングに襲われる』

・SUPER BEAVER：『人として』

・Da-iCE：『ノンフィクションズ』

・DISH//：『携帯電話』（RADWIMPSカバー）

・Travis Japan：『Disco Baby』

・50TA（狩野英孝）：『PERFECT LOVE』

・FRUITS ZIPPER：『はちゃめちゃわちゃライフ！』

・マカロニえんぴつ：『パープルスカイ』

・三浦大知：『Horizon Dreamer』

【よる7時ごろ〜】（五十音順）

・アイナ・ジ・エンド：『革命道中』

・AKB48：『RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション』

・ゴールデンボンバー：『女々しくて 2025流行語ver.』

・SUPER EIGHT：『あおっぱな』

・Superfly：『僕のこと』

・T.M.Revolution：『WHITE BREATH』

・紱永英明：『時代』（中島みゆきカバー）

・Mrs. GREEN APPLE：『クスシキ』『Carrying Happiness』

・M!LK：『イイじゃん』

・LiSA：『残酷な夜に輝け』

・RIP SLYME：『JOINT』

【よる8時ごろ〜】（五十音順）

・あいみょん：『ビーナスベルト』

・いきものがかり：『コイスルオトメ』

・幾田りら：『恋風』

・King & Prince：『Theater』

・「最強アイドル8組80名夢コラボ」高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）：『なんてったってアイドル』（小泉今日子カバー）

・SixTONES：『Stargaze』『こっから』

・timelesz：『レシピ』『Rock this Party』

・HANA：『My Body』

・Perfume：Mステ×Perfumeスペシャルステージ

【よる9時ごろ〜】（五十音順）

・WEST.×なにわ男子：『硝子の少年』（KinKi Kidsカバー）

・XG：『GALA』

・Kis-My-Ft2×Travis Japan：『ダイナマイト』（SMAPカバー）

・King & Prince×SixTONES：『One Love』（嵐カバー）

・King & Prince×50TA：『希望の丘』

・Creepy Nuts：『doppelgänger』『オトノケ』

・ZICO, 幾田りら：『DUET』

・HANA：『NON STOP』

・back number：『ブルーアンバー』『怪盗』

・Mrs. GREEN APPLE：『GOOD DAY』

・YURIYAN RETRIEVER：『難波ナンバーワン』

・レミオロメン：『粉雪』

【よる10時ごろ〜】（五十音順）

・aiko：『シネマ』

・SHISHAMO：『明日も』

・Stray Kids：『CEREMONY』

・Snow Man：『D.D.』『カリスマックス』

・Vaundy：『僕にはどうしてわかるんだろう』『怪獣の花唄』

・ゆず：『いつか』『GET BACK』

・L’Arc-en-Ciel：『Driver’s High』『ミライ』