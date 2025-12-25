ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 撮影でカナダに長期滞在へ 目黒蓮の心を癒すのは「モコちゃん」 目黒蓮 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 女性自身 撮影でカナダに長期滞在へ 目黒蓮の心を癒すのは「モコちゃん」 2025年12月25日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演する目黒蓮について、「女性自身」が伝えた カナダでの撮影に不安が残る目黒だが、「愛してやまない家族」がいるそう 愛犬のモコちゃんを溺愛しており、袋に抜け毛をため込んでいるという 記事を読む おすすめ記事 インフルエンサー宮崎麗果氏 1億5000万脱税か 東京国税局が刑事告発 2025年12月25日 11時30分 【水ダウ 名探偵津田】完結編 奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑 番組自体が「１の世界？」 2025年12月24日 13時47分 イマーシブ・フォート東京、2026年2月28日で営業終了 2025年12月25日 9時46分 運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え” 2025年12月22日 17時0分 「ミルクあげるのもったいないね」「うん、そうだね」…00年発覚の愛知3歳女児餓死、裁判で明らかになった虐待の生々しさ 2025年12月14日 9時1分