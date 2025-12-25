【激動2025芸能・社会（3）】元TOKIOで活動休止中の国分太一（51）が、コンプライアンス違反で日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板してから半年が過ぎた。日テレと平行線のままで活動再開の道筋が見えない国分の運命は、元メンバーである松岡昌宏（48）と城島茂（55）が握っている。松岡は23日に札幌で行われたイベントに出演。降壇時に本紙が呼び掛けたが、反応を見せなかった。これはTOKIO解散後などに表立って丁寧に説