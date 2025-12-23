アキレスが2018年にプロデュース・製造を担当した、子どものための靴「瞬足」ブランドの『「名探偵コナン」キック力増強シューズ」』が、TVアニメ30周年を記念して再販が決定、2026年7月からの全国のアニメ・ホビーショップ、量販店等での発売に先立ち、当社ECサイト（アキレスウェブショップ）でも予約受け付けを開始した。＞＞＞キック力増強シューズやアクスタをチェック！（写真5点）『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫