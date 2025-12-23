女優の吉田羊が、12月22日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、「ラストマン」シリーズに初参加した松本若菜について、「大変なご活躍で！ テレビをつけたら、必ず若菜ちゃんが出てるっていうくらい」と賞賛した。「ラストマン」シリーズにレギュラー出演している吉田羊が、シリーズ初参加の松本若菜と吉田鋼太郎にインタビューを実施。吉田が松本に「お久しぶりでございます！作品としては映画ぶりですけれども、TBSの