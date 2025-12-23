吉田羊、松本若菜と久々共演「大変なご活躍で！ テレビつけたら必ず若菜ちゃんが出てる」

女優の吉田羊が、12月22日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、「ラストマン」シリーズに初参加した松本若菜について、「大変なご活躍で！ テレビをつけたら、必ず若菜ちゃんが出てるっていうくらい」と賞賛した。



「ラストマン」シリーズにレギュラー出演している吉田羊が、シリーズ初参加の松本若菜と吉田鋼太郎にインタビューを実施。



吉田が松本に「お久しぶりでございます！作品としては映画ぶりですけれども、TBSのドラマとしては『コウノドリ』以来になりますでしょうか？ 大変なご活躍で！ テレビをつけたら、必ず若菜ちゃんが出てるっていうくらい」と最近の活躍を賞賛する。



松本は今回キャスターの役だったそうで、「家でニュースを見て、女性のキャスターの方とかを拝見させていただいて。喋り方とかっていうのはそうですね、独特の語り口調とかあるのでそれは勉強させていただき」と話すと、吉田は「大変凜とした美しいキャスターございますので是非楽しみに」とアピールした。