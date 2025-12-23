肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』の最終章となるPart2が、2026年3月Netflixにて独占配信スタート！併せて、レゴシとハルの軌跡をたどるメインPVが公開され、ED主題歌はSEVENTEENが担当することが発表された。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』（板垣巴留・秋田書店『少年チャ