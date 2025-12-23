ゲオホールディングスが運営するゲオモバイルでは、スマホの買い取りのほか、未使用のiPhoneも販売している。『セカストの奇跡 逆襲のゲオ』（プレジデント社）を出したノンフィクション作家の野地秩嘉さんが、スマホを高額で売るコツを「ゲオモバイル365Plus1アキバ店」の店長に聞いた――。写真＝iStock.com／SimonSkafar※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SimonSkafar■スマホのリユース市場は年々拡大しているゲオモバ