心に“ひっかかった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回はテレビウォッチャーの飲用てれびが、M-1グランプリ2025の決勝戦を振り返る。昨年、連覇を果たした令和ロマンに「終わらせましょう」と宣言されたが、漫才の最高峰となる大会は更新されていた。 【画像】エバースの準決勝の様子優勝候補と思われていたが 歴代屈指のメンバーがそろったM-1 まったく、終わってなどいなかった。