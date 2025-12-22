既婚者マッチングサイト「Healmate」を運営するレゾンデートルは、2025年9月29日〜30日および10月27日〜29日の期間、「既婚者の浮気実態に関する調査」をインターネット上で実施した。本調査は、過去に浮気経験があると回答した20〜59歳の既婚男女480人を対象に、浮気の時期や行動、発覚状況を分析したもの。既婚者マッチングサイト「Healmate(ヒールメイト)」調査の結果、浮気経験者の約65%が「配偶者にバレていない」と回答した