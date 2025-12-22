『シティーハンター』が2025年に40周年を迎えたことを記念して開催される、作品史上最大規模の原画展『シティーハンター大原画展〜FOREVER, CITY HUNTER！！〜』。『喫茶キャッツアイ』コーナーがクリスマスデコレーションとなり、サンタ帽の海坊主、美樹がお出迎えしてくれる。また2日間限定のクリスマスの入場者プレゼントも。＞＞＞クリスマス入場者プレゼントをチェック！（写真4点）1985年から1991年まで『週刊少年ジャンプ』