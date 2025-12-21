フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われた。会場では最終グループの6分間練習が行われた際に、スタンドで一緒に座る伊藤みどりさん、浅田真央さんの姿が映し出され、会場から大きな歓声が起こった。伊藤さんは9度、浅田さんは6度の全日本選手権優勝経験があ