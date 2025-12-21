20日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、頭があがらない人について言及した。阿部監督は「プロに入るまでは父親ですね。プロに入る前は、もう一人掛布さんですかね。僕の憧れでもありましたし、掛布さんという存在がいたからこそ、僕が野球に没頭できたんじゃないかなと」と父、そして阿部監督の父と習志野高校時代のチームメイトだった掛布