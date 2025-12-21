【プレミアリーグ第17節】(Elland Road)リーズ 4-1(前半2-0)クリスタル・パレス<得点者>[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン2(38分、45分+4)、イーサン・アンパドゥ(60分)、アントン・シュタハ(90分+11)[ク]ジャスティン・デベニー(90分+2)<警告>[リ]ルーカス・ペリ(90分+1)[ク]マクサンス・ラクロワ(42分)、マーク・グエヒ(45分+2)、アダム・ウォートン(90分+7)観衆:36,334人└リーズがロングスローから2発、CK&amp