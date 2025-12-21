【プレミアリーグ第17節】(Elland Road)

リーズ 4-1(前半2-0)クリスタル・パレス

<得点者>

[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン2(38分、45分+4)、イーサン・アンパドゥ(60分)、アントン・シュタハ(90分+11)

[ク]ジャスティン・デベニー(90分+2)

<警告>

[リ]ルーカス・ペリ(90分+1)

[ク]マクサンス・ラクロワ(42分)、マーク・グエヒ(45分+2)、アダム・ウォートン(90分+7)

観衆:36,334人

リーズがロングスローから2発、CK&FKで追加点!! カルバート・ルーウィンは5戦連発でC・パレスに快勝