リーズvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第17節】(Elland Road)
リーズ 4-1(前半2-0)クリスタル・パレス
<得点者>
[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン2(38分、45分+4)、イーサン・アンパドゥ(60分)、アントン・シュタハ(90分+11)
[ク]ジャスティン・デベニー(90分+2)
<警告>
[リ]ルーカス・ペリ(90分+1)
[ク]マクサンス・ラクロワ(42分)、マーク・グエヒ(45分+2)、アダム・ウォートン(90分+7)
観衆:36,334人
└リーズがロングスローから2発、CK&FKで追加点!! カルバート・ルーウィンは5戦連発でC・パレスに快勝
リーズ 4-1(前半2-0)クリスタル・パレス
<得点者>
[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン2(38分、45分+4)、イーサン・アンパドゥ(60分)、アントン・シュタハ(90分+11)
[ク]ジャスティン・デベニー(90分+2)
<警告>
[リ]ルーカス・ペリ(90分+1)
[ク]マクサンス・ラクロワ(42分)、マーク・グエヒ(45分+2)、アダム・ウォートン(90分+7)
観衆:36,334人
└リーズがロングスローから2発、CK&FKで追加点!! カルバート・ルーウィンは5戦連発でC・パレスに快勝