仕事中に飲酒、記憶がなくなるまで飲み、ウイスキーのボトルを毎日飲み干す。そんな過去の体験を描いた漫画、『アル中だった私の酒事情』『アル中克服までの暗黒期』を自身の「エクボのボ」やInstagram（@ekubonobo）で公開しているエクボさん。現在は31歳の専業主婦として静かな生活を送っているエクボさんですが、居酒屋チェーンの正社員をしていた20代の頃、駅前の大型店舗の店長をしていました。昼の2時から翌朝4時までの1