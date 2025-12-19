ザポリージャ原発周辺で警備に当たるロシア側要員＝2023年6月、ウクライナ南部ザポリージャ州（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は18日、米国が和平案の修正協議で、ロシアが占拠する南部ザポリージャ原発を米国とロシア、ウクライナの3カ国共同で利用することを提案したと述べた。ウクライナは同原発の管理権を主張しており、ゼレンスキー氏は「不公平だ」として提案に否定的