ヴィッセル神戸は12月18日、松田陸がBGパトゥム・ユナイテッドFC（タイ）へ完全移籍することを発表した。びわこ成蹊スポーツ大を卒業後の2014年に、FC東京でプロキャリアをスタートさせた松田。その後は、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府、ガンバ大阪を渡り歩き、今季にヴィッセル神戸に加入。J１で２試合、天皇杯で２試合、アジア・チャンピオンズリーグエリートで１試合に出場していた。 新天地は、かつて鹿島や大