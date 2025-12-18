18日午前、宮城県名取市にある保育施設の駐車場で、身元不明の男の子の赤ちゃんが遺体で発見されました。警察が死体遺棄事件として捜査しています。警察によりますと18日午前7時頃、宮城県名取市にある保育施設の駐車場で、身元不明の男の子の赤ちゃんが遺体の状態で付近の住民に発見されました。赤ちゃんは裸の状態で置かれていて、目立った外傷はなく警察は死後数日が経過しているとみています。周辺は住宅街で、警察が死体遺棄