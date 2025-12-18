（台北中央社）北部・基隆と沖縄県石垣島を結ぶフェリーの運航を目指すワゴングループ（華岡集団）は16日、同航路の運賃を公表した。客室は7タイプあり、最安となる大部屋の基本運賃は1人当たり片道2800台湾元（税抜き、約1万4000円）からとなる。同社の洪郁航総経理（社長）は、年末の就航に向け努力しているとし、来週にも閑散期の割引運賃を発表すると明らかにした。当初は9月の就航が予定されていたが、船体整備の遅れなどで延