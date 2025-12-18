12月18日から21日までパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催されている「文具女子博」。2017年から定期的に開催されており、新商品の文具に触れたりその場で購入したりできるのが魅力です。毎回、熱量の高い文具ファンで会場は埋め尽くされるそうなのですが、今回は大流行中のボンボンドロップシールを求めて足を運んでみることに。入手困難なボンドロシールに出会えるのでしょうか……?○大人気シールが大量に!17日はメディアデ