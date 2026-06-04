暑くなる季節を前に水筒の売り上げが伸びている。東京・渋谷の生活雑貨店では常温ボトルやミニサイズが人気だ。一方で、へこみがある水筒は保温・保冷効果が落ちる恐れがあり、衛生面では乾燥も重要だという。水筒が大人気…350種類以上の商品が並ぶこれからの季節、お出かけに欠かせない水筒。東京・渋谷の生活雑貨店「渋谷ロフト」には、350種類以上の水筒がずらりと並んでいた。夏本番を前に、売り上げはすでに2025年より1割ア