中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月17日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は17日の記者会見で、日本の高市早苗首相の台湾に関する誤った発言は国際法と国際関係の基本準則に対する重大な違反であり、第2次世界大戦の勝利の成果と国際正義への公然たる挑発だと指摘し、日本の軍国主義復活の危険な動きは地域の国々と人々の強い警戒を引き起こしていると表明した。郭氏は次のように述べた。戦後