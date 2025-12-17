京都市で車5台が絡む事故がありました。40代の女性1人が心肺停止の状態です。17日午後4時10分頃、京都市右京区で、車の衝撃を感知して自動で通報するシステムが作動し、消防に通報が入りました。消防によりますと車5台が絡む事故で、40代の女性が心肺停止の状態で病院に搬送され、1歳の女の子と60代の男性が軽傷だということです。（ANNニュース）