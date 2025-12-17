格闘技イベント『BreakingDown 18』に出場予定だったやるべしたら竜(27)が15日、SNSを更新。「くも膜下出血」が判明し、心配の声が寄せられている。【映像】くも膜下出血を報告したやるべしたら竜（家族写真も）13日に行われた『BreakingDown 18』の前日会見で竜は、対戦相手の江口響と向き合った際、江口から不意打ちのビンタを食らいそのまま後ろに倒れ頭を地面に強打。医療チームがかけつける緊急事態となった。竜と江口の