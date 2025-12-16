フォーカスシステムズは３日ぶりに反発した。同社は１５日の取引終了後、取得総数４８万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．１７％）、取得総額１１億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。これを材料視した買いが入った。取得期間は１５日から２０２６年３月３１日。東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ─３）及び市場買い付けを通じて実施する。あわせて同社は１６日午前８時４５分のＴｏＳＴＮｅ