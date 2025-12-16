１６日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株中心に軟調な地合いが想定される。日経平均株価は前日に大幅に水準を切り下げ、フシ目の５万円大台を割り込む場面があったが、個別株に対する物色意欲は旺盛で値上がり銘柄数の多さが目立った。きょうも日経平均と全体相場の体感温度に差が生じる可能性がある。前日の欧州株市場は総じて堅調な値動きを示した。欧州や米国での重要経済指標の発表を控え、全体的に様子見ムー