１６日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株中心に軟調な地合いが想定される。日経平均株価は前日に大幅に水準を切り下げ、フシ目の５万円大台を割り込む場面があったが、個別株に対する物色意欲は旺盛で値上がり銘柄数の多さが目立った。きょうも日経平均と全体相場の体感温度に差が生じる可能性がある。前日の欧州株市場は総じて堅調な値動きを示した。欧州や米国での重要経済指標の発表を控え、全体的に様子見ムードが強かったものの、売り圧力も限定的で下値抵抗力が発揮された。米国株市場では政府機関の一部閉鎖の影響で通常より遅れ１６日に開示される１１月の米雇用統計に対するマーケットの関心が高いほか、１８日発表の１１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を見極めたいとの思惑が漂うなか、ポジション調整の売り圧力が拭えなかった。ただ、景気敏感株などが底堅さをみせ、ＮＹダウはわずかな下落にとどまっている。一方、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は朝方こそ高く始まったものの、その後は終始軟調な値動きとなった。ここビッグテックと呼ばれるハイテクセクターの大型株に売られる銘柄が目立っており、この日もオラクル＜ORCL＞やブロードコム＜AVGO＞などが下げ止まらず、投資家のセンチメントを冷やした。バリュー株への資金シフトが観測されるなか、ダウとナスダック指数の値動きの違いが目を引く状況となっている。東京市場では米ハイテク株安が重荷となり、ＡＩ・半導体関連の主力銘柄には買い手控えムードが継続する公算が大きい。今週末に１１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表や、日銀金融政策決定会合の結果公表を控えており積極的な買いが入りにくい面もある。もっとも、前日は日経平均が６６０円あまりの大幅安となったものの値上がり銘柄数がプライム市場の７６％を占めるなど個別株物色は活発であり、きょうも同様の地合いとなる可能性はある。



１５日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４１ドル４９セント安の４万８４１６ドル５６セントと続落。ナスダック総合株価指数は同１３７．７６ポイント安の２万３０５７．４１だった。



日程面では、きょうは１２月のＳ＆Ｐグローバル日本製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）など。海外では８～１０月期英失業率、１２月のＳ＆Ｐグローバル英ＰＭＩ、１２月のＳ＆Ｐグローバルユーロ圏ＰＭＩ、１０月のユーロ圏貿易収支、１２月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）独景気予測指数、１１月の米雇用統計、９月の米企業在庫、１０月の米小売売上高、１２月のＳ＆Ｐグローバル米ＰＭＩなど。



出所：MINKABU PRESS