福岡市の商業施設などで男女2人が刺された事件で、警察は男性を殺害しようとした疑いで、30歳の無職の男を逮捕しました。男性に対する殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者です。この事件は14日午後5時ごろ、福岡市中央区の「みずほペイペイドーム福岡」と隣接する商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」で男女2人が刺されたものです。刺された男性はアイドルグループ・HKT48のイベントスタッフで、ドーム