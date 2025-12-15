１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円０３銭前後と前週末午後５時時点に比べ６０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円９２銭前後と同７０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５５円８０銭台で推移していたが、その後はドル売り・円買いが優勢の展開となり、午後３時にかけ１５５円００銭ラインを意識する展開となった