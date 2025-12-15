ベネッセコーポレーションは15日、小学生が選んだ今年の漢字を発表し、1位には「楽」が選ばれた。【画像】2位は僅差！今年の漢字TOP10が発表【一覧表】日本漢字能力検定協会が主催する「今年の漢字」の一環で、ベネッセが提供する小学生の学習・生活を支援する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」の会員が今年の漢字を選び、9853件の回答を得た。1位となった「楽」は「学校でたくさん友だちができて毎日楽しいから」「大阪万