○経済統計・イベントなど ０８：５０日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観） １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・不動産開発投資 １１：００中・固定資産投資 １３：３０日・第３次産業活動指数 １９：００ユーロ・鉱工業生産 ２２：３０米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ベルグアース，土屋Ｈ